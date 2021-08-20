Правоохранители изъяли у рубежанина оружие и наркотики

Сотрудники Управления противодействия наркопреступности совместно с рубежанскими полицейскими, во время реализации оперативной информации по хранению наркотических веществ, установили факт в сфере незаконного оборота оружия.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.



В г. Рубежное, во время проведения санкционированного обыска по месту жительства 44-летнего ранее судимого местного жителя, полицейские обнаружили и изъяли штык-нож; нож заводского производства; кортик; обрез охотничьего ружья двуствольного без маркировки.



Данный факт внесен в ЕРДР по признакам уголовного преступления предусмотренного ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Кроме того, у мужчины изъято каннабис. По данному факту проводится досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 309 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта».