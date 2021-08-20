На Луганщине у границы с РФ задержали двух граждан Грузии

Прошлой ночью у границы с РФ пограничники Луганщины задержали двух граждан Грузии.

Об этом сообщает Оперативно-военное управление Восточное регионального управления ГПСУ.



Мужчину и женщину – граждан Грузии – по информации участкового инспектора задержал пограничный наряд отдела «Белолуцк». Под покровом ночи иностранцы пытались пробраться через российско-украинскую границу, однако им это не удалось. Задержанные рассказали, что намеревались трудоустроиться в ресторане на территории РФ, однако у них был запрет въезда в эту страну.



За попытку незаконного пересечения государственной границы (ст. 204-1 КУоАП) и нарушение пограничного режима (ст. 202 КУоАП) на иностранцев составлены документы админпроизводства. Дальнейшую судьбу нарушителей решит суд.



Стоит отметить, что несколько дней назад пограничники отдела «Белолуцк» на этом же направлении задержали двух граждан Азербайджана и двое граждан Узбекистана. Иностранцы тоже имели запрет въезда на территорию РФ и пытались нелегально попасть в РФ. Теперь их ждет суд и выдворение.