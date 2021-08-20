Донбасс уже вернулся России бумерангом, арест Ташкента – важный сигнал

В России загремел в СИЗО бывший “министр финансов ДНР”, правая рука ныне ликвидированного главаря “ДНР” Александр Тимофеев по кличке Ташкент. По данным росСМИ, данный элемент участвовал в захвате российского агропредприятия стоимостью в $4 млн.

Новость прокомментировал в своем блоге в Facebook известный украинский журналист Сергей Иванов, передает Диалог.ua.

“Происходит то, о чем я писал еще в 2014 году. Россия, впустив в свое лоно криминалитет и сформировав из него коллаборационистское ядро, добровольно инфицировала себя Донбассом. До конца она не понимала опасности этой пошести”, – написал Иванов.

Он подчеркнул, что тысячи наемников, которые в ОРДЛО приобрели себе статус за счет предательства своей страны и насилия, в итоге окажутся в России. Это уже происходит – нищета и разруха в ОРДЛО заставляют жителей бежать из непризнанных “республик”. И в первую очередь это касается именно боевиков.

“Они будут делать то, что умеют лучше всего, – убивать и грабить”, – заверил журналист.

Россиянам еще предстоит осознать в полной мере, что именно поддерживает их режим на Донбассе, заверил Иванов. Он посоветовал и Киеву не игнорировать историю с Ташкентом, а учиться на ошибках России.

“Украинским властям желательно выучить этот кейс и смоделировать ситуацию, что будет, если дать амнистию тысячам таких ташкентов”, – констатировал Иванов.