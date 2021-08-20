“Уныние и безысходность”: в неподконтрольном Алчевске парк находится в удручающем состоянии. ФОТО

Так называемые “власти” временно неподконтрольного Алчевска запустили местный парк Победы. Теперь аттракционы здесь выглядят словно декорации из фильмов про апокалипсис.

Соответствующие фото были опубликованы одном из пабликов в социальной сети, освещающего жизнь в городе.

Жители Алчевска с ностальгией вспоминают те времена, когда парк процветал:

Но нашлись и те, которые утверждают, что не все так плохо:

Однако большинство горожан гневно отреагировали на такие хвалебные речи. Они считают, что у местных “хозяйственников” нет денег на элементарное благоустройство, а для парка тем более. И прогнозируют, что ситуация будет только ухудшаться: