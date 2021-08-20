COVID-19 на Луганщине: 67 новых случаев и 40 выздоровевших за минувшие сутки

Лабораторно подтверждено 67 новых случая COVID-19 в Луганской области. От осложнений умерло еще четверо больных.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



География выявленных заболеваний:

Лисичанск – двадцать , Рубежное – одно, Северодонецк – девять, Кременная – два, Марковка – пять, Меловое – два, Новопсков – девять, Попасная – два, Сватово – четыре, Станица Луганская – восемь, Старобельск – пять.



За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 27 881 случаях.



Выздоровели – 26270 (40 за последние сутки), лечатся – 617 (138 – стационарно, 479 – амбулаторно).



Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболели 1184 ребенка в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 1138.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 11,2 (при пороговом уровне 60).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умер 37-летний мужчина из Лисичанска, 74-летняя женщина из Рубежного, 67-летняя из Северодонецка и 77-летняя женщина из Кременщины.



Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерли 994 человека.



По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 20 августа (9:00) в Украине 2271826 подтвержденных случаев COVID-19, из них 53 394 летальных, 2200000 человек выздоровели. Всего проведено 11773325 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 1600 новых случаев; летальных -26; осуществлено 48942 тестирования; выздоровели 882 человека.