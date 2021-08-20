В ОРЛО мужчина жестоко расправился с пожилой женщиной: думал, что она “ведьма”

Во временно неподконтрольном Антрацитовском районе был убита пожилая женщина 1939 года рождения. Её нашли дома, с резанной раной на грудной клетке.

Об этом сообщают ресурсы, подконтрольные НВФ.

Как указывается, подозреваемый в убийстве, мужчина 1956 года рождения, был задержан.

“Причина? Ну, я считаю, что она ведьма. Там ещё дополнительные нюансы такие, что это могла быть она. Решил, может так поможет как-то”, – заявил он.

Ресурсы “ЛНР” заявляют, что от подозреваемого получены признательные показания, изъяты вещественные доказательства.