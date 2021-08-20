Не было бы никакой “ЛНР”: экс-начальник Генштаба ВСУ рассказал, что помешало освободить Луганск в 2014 году

В 2014 году украинские военные планировали операцию по освобождению Луганска, однако события в Иловайске и окружение сил АТО отвлекли значительные ресурсы на себя.

Такое мнение в интервью “Дню” высказал бывший начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

“Я был с самого начала против этого (штурма Иловайска, -ред. ЛР). В том числе и против такой усиленного внимания в СМИ. Эта операция не имела того значения, которое ей уделялось. Тогда планировалось освобождать Луганск. Не было бы Иловайска – был бы освобожден Луганск. А если бы освободили Луганск, то не было бы никакой «ЛНР». Мы уже занимали доминирующие высоты в Камброде, с которого весь Луганск был как на ладони. Даже при уходе мы должны были закрепиться по левому берегу реки Лугань, а в итоге откатились аж за Северский Донец по Счастью и Станице Луганской”, – сообщил Муженко.

Он добавил: в конце августа – в начале сентября силы АТО должны были отойти на рубежи по реке Лугань и таким образом Камброд, который имеет стратегическое значение, был бы под контролем украинских войск.

“Соответственно ситуация в Иловайске, окружение наших войск там отвлекло наши усилия и резерв. В связи с этим основные усилия сил АТО были направлены на юг, на защиту Мариуполя. Кроме того, были большие проблемы коммуникаций по железной дороге, которая руководилась из Донецка…Здесь следует разобраться, почему так произошло. То ли это умышленно было сделано, еще по каким-то другим причинам, но это вызывало еще и проблемы с поставками резерва. Но так или иначе все те бригады, которые должны были работать по Луганску, были переориентированы на Иловайск, исходя из оперативных возможностей”, – рассказал экс-начальник Генштаба ВСУ.