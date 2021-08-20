В зоне ООС в результате обстрелов погиб украинский военный

За прошедшие сутки, 19 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 7 обстрелов и 2 пролета БПЛА.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, НВФ открывали огонь в направлении Новоалександровки, Крымского, Нью-Йорка, Невельского, Новозвановки, Красногоровки, Пивденного.



Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10», а в Донецкой области – враждебного беспилотного летательного аппарата типа «квадрокоптер» с пересечением линии разграничения.



В результате обстрелов противника один военный получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью.



“На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь. О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм”, – сказано в сообщении.



По состоянию на 7:00 утра 20 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.