Эксперты назвали 3 самых опасных промпредприятия на неподконтрольном Донбассе

Специалисты ГРГП “Донецкгеология” назвали три опасных промышленных предприятий, которые угрожают водоемам и почве на Донетчине. Всего они находятся на временно оккупированной территории.

Об этом сообщается в материале “Вільного радіо”.

1️⃣ Шахта “Юнком”: стронций 90, цезий 137, тритий

Шахта “Юнком”/ фото из открытых источников

Как известно, 16 сентября 1979 года на глубине в этой шахте произвели подземный ядерный взрыв под названием “Эксперимент “Кливаж”. 95% продуктов радиоактивного распада (стронция 90, цезия 137 и трития) оставались в оплавленной изолированной камере под землей. 40 лет эту камеру держали сухой, не давая шахтным водам подняться до ее уровня. Таким образом, поддерживался нормальный радиационный фон.

Однако в 2018 году воду с горизонта 900 метров здесь откачивать прекратили, а водоотливной комплекс из шахты “Юнком” перевели на шахту “Красный Октябрь”.

“Что там сейчас происходит, мы не можем сказать. По неподтвержденным данным, в Енакиево начали работать водоотливные комплексы, построенные т.н. “ДНР»: на 3-х шахтах откачивают шахтные воды и сбрасывают их в реку Булавинку, и далее в Миус и Азовское море”, – рассказывает специалист ГРГП.

Вероятно, оккупанты “ДНР” вместе со своими кураторами из РФ допустили затопление капсулы с радиоактивными веществами. Теперь в этом районе возобновили откачку воды, но поздно: откачивают воды, смешанные с радиоактивными элементами.

2️⃣ “Горловский химический завод”

Горловский химзавод/фото из открытых источников

На данном предприятии производили высококачественную взрывчатку для боеприпасов и мононитрохлорбензол (высокотоксичные отходы 2-го класса опасности). Еще до начала боевых действий отходы завода несли большую опасность для окружающей среды. 2 тысячи 350 тонн отходов накапливались на промплощадке в течение 1972-1994 годов. Их хранили в металлических бочках и других емкостях в неудовлетворительном состоянии.

Только в 2011 году отходы из завода вывезли в цистернах на утилизацию в Польшу. Однако на территории предприятия остались 2 могильника с зараженным слоем почвы.

По данным исследований “Донецкгеологии” в том же 2011 году на свалке возле химзавода максимальные концентрации толуола, хлорбензола и бензола в почвах превышали в 5 раз фоновые значения для промплощадок региона. А степень загрязнения верхнего водоносного горизонта среднего карбона превышала предельно допустимую концентрацию в 11 — 5 300 раз по содержанию фенолов, в 14 — 1 045 раз – по содержанию хлорбензола и до 90 ПДК (предельно допустимой концентрации, — ред.) по содержанию других органических соединений.

Что именно и куда просачивается в землю из-под Горловского химзавода сейчас – специалисты из подконтрольной части Донетчины не знают. “Этот источник загрязнения никуда из Горловки не делся. Минздрав бил тревогу, что там высокий уровень онкозаболеваемости, вели мониторинг…”, – говорит начальница Бахмутской эколого-гидрогеологической партии ГРГП “Донецкгеология” Марина Маринченко. Но сейчас таких исследований нет.

3️⃣ Ртутная шахта № 2 в Горловке

Ртутная шахта №2 в Горловке/фото из открытых источников

К 2014 году на этой шахте работал водоотливной комплекс.

“Песчаники, содержащие минералы ртути, задействованы в угольных пластах, которые отрабатывали на соседних шахтах. Поэтому если водоотлив остановится, там тоже была связь с соседней шахтой в Торецке. Ртуть – это страшно. Мы не знаем: есть ли там откачка или нет. По неподтвержденным данным, водоотлив там останавливался, потом возобновлялся. Есть ли он сейчас постоянно – неизвестно”, – говорит гидрогеолог.