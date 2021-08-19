На Меловщине модернизируют стадион «Будівельник» и построят три спортплощадки

На этом спортивном объекте проводятся соревнования по футболу, волейболу, боксу, легкой атлетике.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Сегодня, 19 августа, его осмотрел председатель облгосадминистрации Сергей Гайдай во время рабочей поездки на Меловщину.

Глава Луганщины рассказал, что там планируется построить три спортивных площадки по типу воркаут, которые обустроят по общенациональной программе Президента Украины «Здоровая Украина».

«Много лет на Меловое никто не обращал внимание, потому что очень далеко. Но благодаря позиции Президента Украины мы начали развивать именно отдаленные населенные пункты. В частности, в Меловом – на днях завершим реконструкцию мемориала «Украина – освободителям», через два месяца будет новая дорога, а на следующий год – современный стадион », – отметил Сергей Гайдай.

Это станет еще одним этапом модернизации стадиона, который принадлежит коммунальному учреждению «Меловской центр« Спорт для всех »Меловского поселкового совета» Луганской области.

Там уже установлены четыре волейбольные площадки, система видеонаблюдения, две волейбольные площадки с искусственным покрытием, детско-развлекательная площадка, проведен водопровод, приобретено музыкальную аппаратуру.

Кроме того, во время ремонта стадиона реконструировано центральную зрительскую трибуну, проложены 250 м подземных электрокоммуникаций, построены две дополнительные волейбольные площадки с синтетическим покрытием. Начались работы по обновлению системы водоснабжения стадиона.

Также на объекте работает футбольная площадка с искусственным покрытием 42 м на 22 м.