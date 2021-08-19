Гайдай: Сразу после Мелового начнется ремонт дороги на Новопсков

Сегодня, 19 августа, председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай с рабочей поездкой посетил Меловскую громаду.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Первый пункт программы – инспектирование завершения ремонтных работ на участке автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-26 Чугуев-Меловое продолжительностью 35 км в рамках программы Президента Украины «Большое строительство».

Текущий средний ремонт на этом участке, который проходит в Меловом, начался весной 2021 года. Сейчас уже устроен верхний слой.

Напомним, что с тех пор происходит капитальный ремонт еще на четырех участках дороги Н-26.

В селе Великоцк, расположенном вблизи Мелового, на этом участке укрепляют обочину, устанавливают монолитные водоотводные лотки.

«Впервые я был в Меловом, больше года назад. Ехали от Северодонецка 4,5 часа – это ужас! Ситуация с автодорогами в области изменилась коренным образом. Все уже привыкли комфортно ездить в Станицу и Старобельск. Сейчас завершаем Меловое и вскоре начнем дорогу на Новопсков », – рассказал журналистам Сергей Гайдай.

Строители доложили главе области, что ввод в эксплуатацию участка – км 265 – км 300 дороги Н-26 Чугуев-Меловое запланировано на 20 сентября текущего года.