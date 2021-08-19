В РФ за мошенничество арестовали “экс-министра” “ДНР” Тимофеева: подробности

Пресненский суд Москвы продлил срок содержания под стражей так называемому “бывшему министру ДНР” Александру Тимофееву (“Ташкенту”). Он наряду с бывшим советником экс-премьера Украины Николая Азарова, ныне бизнесменом Игорем Сосновским обвиняется в покушении на мошенничество. По версии следствия, они обещали бывшему главе «Рэйлтрансхолдинга» (РТХ) Сергею Шпаку, который обвиняется в хищении у компании «ВЭБ-лизинг» (входит в ВЭБ) около 1,8 млрд руб., за $5 млн добиться прекращения его уголовного преследования.

Об этом сообщает российское издание “Коммерсантъ”.

Как известно, Тимофеев перебрался в РФ после смерти главаря “ДНР” Александра Захарченко. Издание пишет, что уголовное дело в отношении него, а также бизнесмена Игоря Сосновского второе управление по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Москве возбудило 27 апреля этого года по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Срок следствия сейчас продлен до 27 октября.

“В ходе предварительного следствия было установлено, что начиная с прошлого года господа Тимофеев и Сосновский через Telegram связались с Сергеем Шпаком и предложили ему помощь в урегулировании проблем последнего. Напомним, господин Шпак, которому заочно было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а позже — в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), был заочно арестован Тверским судом Москвы и в августе 2019 года объявлен в международный розыск. Сейчас он находится за границей”, – сказано в публикации.

Фигуранты дела уверяли Сергея Шпака, что помогут передать его уголовное дело из следственного департамента МВД РФ в следственное управление ФСБ. За это они запросили 500 тысяч долларов.

“На втором этапе комбинации, который должен был обойтись господину Шпаку уже в $4,5 млн, силовики прекратили бы уголовное преследование бизнесмена, переведя его в свидетели по делу, и, соответственно, сняли бы его с международного розыска”, – пишет российское издание.

После нескольких встреч Сергей Шпак заподозрил, что его хотят “развести на деньги”, и вместе со своим московским представителем обратились в ФСБ.

27 апреля во время передачи денег был задержан Игорь Сосновский. Впоследствии задержали и его подельника. Примечательно, что “Ташкент” свою вину не признал, а вот Игорь Сосновский полностью согласился со следствием, признал свою вину и дал показания на своего напарника. Их он подтвердил и на очной ставке с Тимофеевым.

После возбуждения уголовного дела Александр Тимофеев пытался скрыться, поменял место жительства и номера телефонов. Суд это учел и отправил его в СИЗО.