“Бельгийское наследие” в Лисичанске: что хотят сделать для сохранения и перезапуска уникального комплекса

Когда-то бельгийские сооружения в украинском Лисичанске были настоящим украшением города. Центральным в этом комплексе была четырехэтажная больница, построенная бельгийским предпринимателем и ученым Сольве в 1911 году. Учреждение проработало около 100 лет, и в 2015 году было передано на баланс Луганского областного онкологического диспансера. Понятно, что в воющей области денег для ремонта этих зданий не было, и сейчас комплекс находится в состоянии разрухи.

Об этом сообщается в публикации газеты “Луганщина.ua”.

За судьбой бельгийского наследия внимательно следят местные жители, краеведы, журналисты. Сохранить его для потомков пытаются специалисты Департамента международной технической помощи, инновационного развития и внешних сношений Луганской облгосадминистрации.

“В 2019-м в Луганскую область с визитом пожаловала Заместитель главы Представительства Европейского Союза в Украине Аника Вайдеман. Мы попросили помощи в восстановлении этого объекта и получили положительный ответ, – рассказал директор Департамента Денис Денищенко. С тех пор был разработан комплекс мероприятий, который бы позволил улучшить внешний вид, состояние безопасности возле здания, а в дальнейшем – и восстановление архитектурного объекта, а также создана рабочая группа.

Как пишут журналисты, рабочая группа обработала варианты и сметы расходов по разным видам работ для сохранения больницы: восстановление крыши, установка забора, системы охранной сигнализации, размещение баннера на фасаде здания. Эти меры должны помочь остановить дальнейшее разрушение здания. В октябре 2020 года был установлен временный забор, чтобы на территорию не заходили посторонние.

Как рассказал начальник отдела привлечения международной технической помощи Департамента Евгений Целищев, были собраны разные идеи и концепции относительно будущего “бельгийского наследия”. Проведен онлайн-опрос общественности, которой позволил выделить наиболее интересные предложения.

На основе поддержанных идей специалисты Департамента создали концепцию восстановления объекта. Она включает в себя идею перезагрузки комплекса этих зданий, создание места для самореализации людей. Так, на площади в 11 тыс. кв. м планируется создать инновационный мультихаб для деятельности социальных инициатив, нацеленный на развитие новой экономики, урбанистики, современного искусства и неформального образования в регионе.

“Учитывая, что здание бывшей больницы насчитывает 4 этажа, там предусматривается создание пространств для молодежного образования и неформального общения, размещения кинозала, спортзала, музейно-выставочных пространств, центров культуры, туризма. Кроме этого, предусмотрены пространства для развития инноваций и стартапов, офисные помещения для современного бизнеса, коворкинга, хаб социальных проектов”, – сказано в тексте. Запланировано и создание ландшафтного парка с открытой сценой и стеклянной крыши с обсерваторией.

Сейчас же на объекте ведутся работы по размещению на фасаде здания баннера с фотореалистичным изображением архитектурного решения. Кроме этого, рабочая группа по вопросам общественной безопасности, противодействия домашнему насилию, социальной сплоченности, гендерного равенства г. Лисичанска поддержала инициативу по установке перед фасадом здания трех столбов с солнечными панелями и светодиодными лампами для ее освещения. Эти столбы уже установлены.

“Следующим шагом, в рамках сотрудничества с Представительством Европейского Союза в Украине, планируется создать проектную документацию по дальнейшему восстановлению здания в рамках конкурса «Программы по восстановлению Украины». Эта финансовая сделка между Украиной и Европейским инвестиционным банком предусматривает предоставление кредитных средств на восстановление пострадавшей инфраструктуры в восточной части Украины и модернизацию социальной инфраструктуры в областях, принимающих наибольшее количество внутренне перемещенных лиц”, – резюмировали журналисты.