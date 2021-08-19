Остался маленький сын: на фронте погиб боец ВСУ Василий Островский

Утром в четверг, 19 августа, во время обстрела вражеской стороной, от пули погиб 41-летний Василий Островский. Боец вместе с семьей жил во Львове, у него остался малолетний сын.

Об этом сообщила глава Камьянко-Бугской районной администрации Кристина Замула у себя в Facebook. Чиновница указала, что трагическая смерть бойца – утрата для всего Львовского региона, передает Антикор.

“Пуля снайпера настигла жителя города Львова, военнослужащего 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила. Выражаем искренние соболезнования родным и близким по поводу невосполнимой утраты! Склоняем голову в глубокой скорби!”, – указано в сообщении.

Кроме того, родственникам и близким погибшего Василия Островского выражают соболезнования однополчане и побратимы бойца.