9 учебных учреждений Луганщины примут участие в образовательных обменах с партнерами из Львовщины

Распоряжением председателя облгосадминистрации – руководителя областной военно-гражданской администрации от 17 августа 2021 № 549 утвержден список победителей конкурса по определению проектов образовательного обмена между Луганской и Львовской областями, на реализацию которых выделяются средства из областного бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента образования и науки ЛОГА.



“Конкурс, который в 2021 году состоялся уже в четвертый раз, дает возможность устанавливать и развивать партнерские связи с учебными заведениями Львовщины, популяризировать и распространять региональный опыт в сфере образования и воспитания. За это время между учебными заведениями Луганской и Львовской областей окрепли не только партнерские, но и дружеские отношения, а профессиональное общение продолжается и за пределами официальных обменов”, – сказано в сообщении.



Победителями конкурса стали 9 учреждений общего среднего и внешкольного образования Сватовского, Северодонецкого и Старобельского районов: