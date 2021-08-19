9 учебных учреждений Луганщины примут участие в образовательных обменах с партнерами из Львовщины

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Распоряжением председателя облгосадминистрации – руководителя областной военно-гражданской администрации от 17 августа 2021 № 549 утвержден список победителей конкурса по определению проектов образовательного обмена между Луганской и Львовской областями, на реализацию которых выделяются средства из областного бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента образования и науки ЛОГА.


“Конкурс, который в 2021 году состоялся уже в четвертый раз, дает возможность устанавливать и развивать партнерские связи с учебными заведениями Львовщины, популяризировать и распространять региональный опыт в сфере образования и воспитания. За это время между учебными заведениями Луганской и Львовской областей окрепли не только партнерские, но и дружеские отношения, а профессиональное общение продолжается и за пределами официальных обменов”, – сказано в сообщении.


Победителями конкурса стали 9 учреждений общего среднего и внешкольного образования Сватовского, Северодонецкого и Старобельского районов:

  1. Северодонецкий городской Центр национально-патриотического воспитания, туризма и краеведения учащейся молодежи
  2. Нещеретовская гимназия Белокуракинского поселкового совета Луганской области
  3. Евсугский лицей Беловодского поселкового совета Луганской области
  4. Беловодский лицей «Лидер» Беловодского поселкового совета Луганской области
  5. Муниципальное учреждение «Краснореченский лицей» Краснореченского поселкового совета Луганской области
  6. Покровский лицей Троицкого поселкового совета Троицкого района Луганской области
  7. Паньковская гимназия Белокуракинского поселкового совета Луганской области
  8. Троицкий лицей Троицкой поселкового совета Троицкого района Луганской области
  9. Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 12 города Северодонецка Луганской области.
    Проекты образовательных обменов должны быть реализованы до конца 2021 года.