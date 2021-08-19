9 учебных учреждений Луганщины примут участие в образовательных обменах с партнерами из Львовщины

Распоряжением председателя облгосадминистрации – руководителя областной военно-гражданской администрации от 17 августа 2021 № 549 утвержден список победителей конкурса по определению проектов образовательного обмена между Луганской и Львовской областями, на реализацию которых выделяются средства из областного бюджета.
Об этом сообщает пресс-служба Департамента образования и науки ЛОГА.
“Конкурс, который в 2021 году состоялся уже в четвертый раз, дает возможность устанавливать и развивать партнерские связи с учебными заведениями Львовщины, популяризировать и распространять региональный опыт в сфере образования и воспитания. За это время между учебными заведениями Луганской и Львовской областей окрепли не только партнерские, но и дружеские отношения, а профессиональное общение продолжается и за пределами официальных обменов”, – сказано в сообщении.
Победителями конкурса стали 9 учреждений общего среднего и внешкольного образования Сватовского, Северодонецкого и Старобельского районов:
- Северодонецкий городской Центр национально-патриотического воспитания, туризма и краеведения учащейся молодежи
- Нещеретовская гимназия Белокуракинского поселкового совета Луганской области
- Евсугский лицей Беловодского поселкового совета Луганской области
- Беловодский лицей «Лидер» Беловодского поселкового совета Луганской области
- Муниципальное учреждение «Краснореченский лицей» Краснореченского поселкового совета Луганской области
- Покровский лицей Троицкого поселкового совета Троицкого района Луганской области
- Паньковская гимназия Белокуракинского поселкового совета Луганской области
- Троицкий лицей Троицкой поселкового совета Троицкого района Луганской области
- Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 12 города Северодонецка Луганской области.
Проекты образовательных обменов должны быть реализованы до конца 2021 года.