В ГПСУ рассказали, как жители ОРДЛО могут приехать в Украину через пункт “Меловое”

Жителей временно оккупированной территории Донбасса, которые едут на подконтрольную Украине территорию через пункт пропуска “Меловое” в Луганской области, не штрафуют.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, передает “Дом“.

На законных основаниях можно пересечь границу для:

воссоединения семьи,

вакцинирования в Украине,

поступления в университеты,

лечения или возвращения на постоянное место жительства.

Чтобы пересечь границу, необходимо предъявить соответствующие документы.

“Законом предусмотрено, что к гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях, во время действия карантина или во время блокирования контрольных пунктов въезда-выезда не применяются административные взыскания или мероприятия административного влияния в случае, если такое лицо пересекает государственную границу и имеет гуманитарные основания”, — пояснила Татьяна Летошко, начальник пресс-службы Луганского пограничного отряда.