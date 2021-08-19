Жилье для ВПЛ: на Луганщине обещают за два года сдать в эксплуатацию более 300 квартир

В Луганской области остро стоит проблема строительства жилья для внутренне перемещенных лиц.

Об этом во время пресс-конференции рассказал глава области Сергей Гайдай, передает газета “Луганщина. ua”

“Как собственными силами, так и с помощью международных партнеров планируем за несколько лет реализовать несколько проектов по строительству жилья. В первую очередь – достроить один из печально известных домов в Рубежном, в следующем году – уже второй. Мы построим жилье в Кременной. Там будет два дома, в этом году можно будет увидеть один из них. И вместе с международными партнерами будет построен целый микрорайон в Северодонецке на 250 квартир. Проект рассчитан на 2022-23 годы. Если подсчитать, то можно сказать, что за два года у нас будет более 300 квартир”, – сообщил он.

Со слов председателя ЛОГА, на этом областные власти останавливаться не собираются и ведут дальнейшие переговоры с международными партнерами при содействии Минреинтеграции. Впрочем, подробности проекта он разглашать не стал: предложил журналистам подождать, пока договоренности будут закреплены на бумаге.