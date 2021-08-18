Троллейбусный маршрут между Северодонецком, Лисичанском и Рубежным: первый троллейбус уже прибыл на Луганщину. ФОТО

В рамках реализации проекта троллейбусного сообщения между Северодонецком, Лисичанском и Рубежным в Луганскую область доставили первый троллейбус.

Об этом сообщил глава региона Сергей Гайдай на своей странице в соцсети “Фейсбук”.

“Первый пришел! С автономным ходом! Работаем дальше!”, – прокомментировал фотографии глава области.

Напомним, ранее на пресс-конференции в ОГА 16 августа Сергей Гайдай рассказал о старте данного проекта.

«В частности, уже состоялся тендер на закупку трех троллейбусов с возможностью автономного хода до 30 км и тендер на начало работ на участке между Северодонецком и железнодорожным вокзалом в Лисичанске. К концу этого года он будет реализован. Кстати, первый троллейбус доставят в область уже через неделю », – отметил Сергей Гайдай.

Всего будет проложено 87 км новых линий и приобретено 50 современных троллейбусов. Стоимость проекта – 859 млн гривен.