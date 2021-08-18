65-летний попаснянин во время ссоры избил свою сожительницу: женщина умерла до приезда “скорой”

Под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры жителю города Попасная Северодонецкого района сообщено о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствием установлено, что 16 августа 2021 между 65-летним мужчиной и его сожительницей произошел конфликт по месту совместного проживания. Во время ссоры подозреваемый нанес женщине не менее 5 ударов кулаком по лицу, а после потери ею сознания прекратил противоправные действия.

От полученных травм 68-летняя потерпевшая скончалась на месте до приезда кареты скорой помощи. По заключению медиков, ее смерть наступила от закрытой черепно-мозговой травмы и значительного кровоизлияния в головной мозг. Выездом на место происшествия следственно-оперативной группы установлены все обстоятельства совершения особо тяжкого преступления. Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сегодня, 18 августа, Северодонецким городским судом Луганской области к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Сейчас в уголовном производстве продолжаются процессуальные действия. Досудебное расследование проводится следственным управлением Главного управления Нацполиции в Луганской области.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.