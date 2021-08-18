Луганщина дополнительно получила почти 100 миллионов гривен на ремонт местных дорог, ожидается еще 150, – ОГА

Такие цифры назвал глава Луганщины Сергей Гайдай во время личного приема граждан 18 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Жители отдаленных районов области обратились к нему по поводу ремонта дорог местного значения.

Один из участков расположен между г.Счастье и с.Передельское, где у женщины, которая пришла на прием, живут родные.

«Что касается восстановления именно этого участка уже проведен тендер и подписан договор с подрядчиком. Осенью работы должны начаться. Всего в этом году мы имели на ремонт дорог 530 миллионов гривен. Дополнительно получили 98 миллионов, а в сентябре ждем примерно 150 миллионов. Это позволит отремонтировать еще несколько проблемных участков », – отметил Сергей Гайдай.

Дойдет очередь и до восстановления дороги в Подгоровке, что вблизи Старобельска. Однако она находится на балансе громады, поэтому глава облгосадминистрации рекомендовал сначала обратиться к руководителю соответствующей территории.

Жители области также спрашивали о благоустройстве.

«Вы видите изменения к лучшему за последние два года? Благодаря «Большому строительству» мы восстановили многие объекты социального и спортивного назначения. А в следующем году Президент Зеленский ставит задачу относительно восстановления инфраструктуры, которая касается досуга жителей – в частности, парков, скверов, территорий вокруг водоемов. Так, в Северодонецке вскоре начнется строительство большой спортивной площадки на проспекте Центральный », – отметил Сергей Гайдай.

Также к нему сегодня обратились с вопросами по ЖКХ, некоторых аспектов питания в школах и тому подобное.