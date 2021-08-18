Ранение женщины в Золотом-4 в результате обстрела: прокуратура открыла уголовное дело

Прокурорами управления надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях в Луганской области и в условиях вооруженного конфликта, Луганской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По материалам следствия, 17 августа, около 20:00, незаконные вооруженные формирования оккупационной администрации РФ осуществили минометный обстрел жилых улиц Золотого-4 Северодонецкого района Луганщины. Вследствие открытия огня по гражданскому населению пострадала 48-летняя местная жительница. Ее госпитализировали в больницу с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями левого предплечья, плечевого и коленного суставов, левой стопы.

“Такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, а именно ст. 52 Дополнительного протокола к Женевской конвенции о защите жертв войны с 1949 г. и ст. 25 Гаагской конвенции 1907 года, указывает на нарушение законов и обычаев войны со стороны НВФ, контролируемых Российской Федерацией”, – сказано в сообщении.

В ходе осмотра места происшествия следственно-оперативной группой задокументированы факты обстрела, обнаружено и изъято части боеприпаса, выпущенного из миномета калибра 82 мм, которые будут направлены для проведения соответствующих экспертиз и приобщены к материалам уголовного производства.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.