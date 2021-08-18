В Луганской области вакцинировано от коронавируса почти 22% взрослого населения



На Луганщине продолжается V этап прививочной кампании. В общем прививки получили 125 591 человек, что составляет 21,8% от общего количества взрослого населения.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Из них вакциной «Ковишилд» привито 13930 человек, из которых 7350 военнослужащих, участвующих в операции объединенных сил; «Коронавак» – 29 505 человек, Комирнати ( «Пфайзер») – 36 436 человек, «АстраЗенека» – 26 010 человек, «Модерна» – 19 710 человек.

Первую дозу вакцин получили 77 972 человек, вторую – 47 619.

Остаток вакцины «АстраЗенека» составляет 14 580 доз, «Коронавак» – 59953 доз, Комирнати ( «Пфайзер») – 5906.

Напомним, вакцинация осуществляется 13 мобильными бригадами и 60 пунктами прививок. Также в области развернуто пять центров массовой вакцинации против COVID-19:

🔸Северодонецк проспект Химиков, 28м, помещение Северодонецкого городского дворца культуры;

🔸Старобельск: площадь Базарная, 1, м, здание администрации ООО «Рынок города Старобельск»;

🔸 Новоайдар: ул. Независимости, 20-3, административное здание КНС «Новоайдарская многопрофильная больница»;

🔸 Сватово: пер. Базарный 1-А, административный корпус КНС «Сватовский центр первичной медико-санитарной помощи»;

🔸Станица-Луганская: ул. 2-я Линия, 11, административное здание.