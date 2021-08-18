На Луганщине пограничники задержали 4 иностранцев, которые пытались попасть в Россию

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В течение суток на российско-украинской границе задержали четырех нарушителей – граждан Азербайджана и Узбекистана.

Об этом сообщает Оперативно-военное управление Восточного регионального управления ГПСУ.


Информацию о попытке «путешественниками» нарушить государственную границу в районе Белолуцка заблаговременно получили военнослужащие оперативно-розыскного подразделения пограничников.


Как результат, пограничники совместно с сотрудниками СБУ и Нацполиции остановили четырех иностранцев непосредственно при попытке незаконного пересечения границы.


Правоохранители выяснили, что мужчины прибыли недавно в Украину. Они имели общую цель – попасть в Россию. Для того, чтобы добраться в соседнюю страну, иностранцы выбрали незаконный путь. Пойти на этот шаг их заставил запрет въезда на территорию России.


На иностранных граждан стражами границы будут составлены административные документы по ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Дальнейшую судьбу иностранцев будет решать суд.