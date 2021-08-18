Кременная: мероприятия ко Дню Государственного Флага и Дню Независимости Украины

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Жителей и гостей Кременской территориальной громады приглашают на торжества, посвященные Дню Государственного Флага Украины и 30-й годовщине Независимости Украины.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

❗ Когда?

23 августа:

  • в 8:40 – торжественное шествие с государственными флагами представителей организаций и учреждений;
  • 9:00 – торжественное мероприятие, посвященное Дню Государственного Флага на Аллее памяти Героев Украины;
  • 9:30 – автопробег по городу с флагами;
  • 10:15 – поднятие флага (район ДК шахта №10)

❗ Когда?

24 августа:

  • 08:00 – молебен за Украину (церкви и монастыри громады);
  • 16:00 – праздничная развлекательная программа (пр. Дружбы и площадь Красная);
  • 19:00 – вышиванковое шествие с участием конного театра (от памятника Шевченко);
  • 19:15 – флешмоб, торжества, концерт на площади Красной;
  • 21:00 – дискотека на площади Красной