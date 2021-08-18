Кременная: мероприятия ко Дню Государственного Флага и Дню Независимости Украины

Жителей и гостей Кременской территориальной громады приглашают на торжества, посвященные Дню Государственного Флага Украины и 30-й годовщине Независимости Украины.
Об этом сообщает пресс-служба городского совета.
❗ Когда?
23 августа:
- в 8:40 – торжественное шествие с государственными флагами представителей организаций и учреждений;
- 9:00 – торжественное мероприятие, посвященное Дню Государственного Флага на Аллее памяти Героев Украины;
- 9:30 – автопробег по городу с флагами;
- 10:15 – поднятие флага (район ДК шахта №10)
❗ Когда?
24 августа:
- 08:00 – молебен за Украину (церкви и монастыри громады);
- 16:00 – праздничная развлекательная программа (пр. Дружбы и площадь Красная);
- 19:00 – вышиванковое шествие с участием конного театра (от памятника Шевченко);
- 19:15 – флешмоб, торжества, концерт на площади Красной;
- 21:00 – дискотека на площади Красной