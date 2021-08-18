Кременная: мероприятия ко Дню Государственного Флага и Дню Независимости Украины

Жителей и гостей Кременской территориальной громады приглашают на торжества, посвященные Дню Государственного Флага Украины и 30-й годовщине Независимости Украины.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

❗ Когда?

23 августа:

в 8:40 – торжественное шествие с государственными флагами представителей организаций и учреждений;

9:00 – торжественное мероприятие, посвященное Дню Государственного Флага на Аллее памяти Героев Украины;

9:30 – автопробег по городу с флагами;

10:15 – поднятие флага (район ДК шахта №10)

❗ Когда?

24 августа: