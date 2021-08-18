Северодончанка, которую избил сожитель, отказалась писать заявление

Жительница Северодонецка, которую 16 августа избил сожитель и без сознания пытался вывезти в неизвестном направлении, отказалась писать заявление в полицию.

Об этом Суспільному сообщила пресс-секретарь Северодонецкого городского управления полиции Татьяна Кириленко.

“Патрульные увидели предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. На место оперативно прибыли взрывотехники. Оказалось, что устройство не несет угрозы”, – говорится в сообщении.

Также травмированная женщина отказалась от написания заявления. Поскольку “телесные повреждения”, это частное дело, без заявления полиция не открывала производства.

Напомним: в Северодонецке патрульные остановили авто за нарушение ПДД, в котором обнаружили избитую женщину без сознания и предмет, похожий на самодельное взрывное устройство.