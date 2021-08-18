На Луганщине произошло ДТП с участием сотрудника полиции

На Луганщине полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием сотрудника полиции.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.



Авария произошла по ул. Тихая пгт Станица Луганская. 23-летний следователь местной полиции, находясь на службе и управляя автомобилем «ВАЗ», совершая маневр (движение задним ходом), допустил столкновение с автомобилем «MAZDA CХ-5» под управлением 47-летней местной жительницы.



К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Согласно медицинского освидетельствования на состояние опьянения установлено, что водители трезвы.



За нарушение п.10.1,10.9 ПДД Украины на водителя автомобиля «ВАЗ» составлен протокол об административном правонарушении по ст.124 КУоАП (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или иного имущества), который в дальнейшем будет направлен на рассмотрение в Станично-Луганский районный суд Луганской области.



По приказу главы полиции Луганщины по данному факту начато служебное расследование.