Луганщина имеет достаточное количество вакцин от COVID-19, – ОГА

Заместитель председателя облгосадминистрации Екатерина Безгинская в режиме онлайн приняла участие в селекторном совещании Министерства здравоохранения Украины «О состоянии вакцинации взрослого населения Украины от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что прививочная кампания наращивает темпы: «Каждую неделю мы вакцинируем больше, чем за предыдущую. Сейчас 14% взрослого населения получили по крайней мере одну дозу вакцины. Такие темпы – это результат нашей совместной работы, но есть к чему еще расти ». Также он отметил, что регионы имеют достаточное количество вакцин.

По результатам совещания областям рекомендовано обеспечить пересмотр графиков работы пунктов прививки и центров вакцинации населения с учетом возможности их работы в удобное для населения время. Отдельно указано, что постоянная и бесперебойная работа пунктов прививок и центров вакцинации населения должна быть обеспечена также в выходные дни.

Екатерина Безгинская сообщила, что в области развернуто пять центров массовой вакцинации против COVID-19, также прививка проводится 13 мобильными бригадами и 60 пунктами прививок центров первичной медико-санитарной помощи городов и районов. Сейчас в наличии есть вакцины «АстраЗенека» – 14580 доз, «Коронавак» – 59953 доз, Комирнати ( «Пфайзер») – 5906 доз.

Заместитель председателя облгосадминистрации призывает жителей Луганщины получить прививку для защиты от коронавируса, ведь уже сейчас наблюдается увеличение количества заболеваний: «Вакцинация обезопасит вас от тяжелого течения болезни, госпитализации или смерти от COVID-19».