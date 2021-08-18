Мошенники выманили более 100 тысяч гривен у жителей Луганщины

Более 100 тысяч гривен потеряли жители Луганской области, попав в сети мошенников.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.



🔺По схеме «Псевдобанковский работник» мошенники обманули жителей Лисичанска и Попасной, которые выполнили все указания телефонных собеседников и потеряли 40 300 гривен.



❗️Полицейские Луганщины в очередной раз призывают граждан быть более осмотрительными и не предоставлять неизвестным банковскую информацию! Если вам сообщили, что с карточкой возникли проблемы – обратитесь на официальную горячую линию банка (номер на обратной стороне карты) или в отделение финансового учреждения!



🔺В сети мошенников-работодателей попала жительница Сватово, которая перечислила более 4000 гривен за трудоустройство и потеряла связь с псевдоработодателем



❗️Внимание! Никогда не сотрудничайте с теми людьми, которые требуют за оказание услуг по вашему трудоустройству денежный взнос. Даже если сумма выдается незначительной – это все равно обман.



🔺Жертвами Интернет-мошенников стали двое граждан. Жительница пгт. Марковка ввела реквизиты карточки на фишинговый сайт для получения оплаты за товар, после чего с ее карточки сняли более 45 700 гривен. Житель г. Сватово договорился с неизвестной женщиной о покупке автомобиля, объявление о продаже которого разыскал на сайте «RST», перечислил 54 651 гривен в качестве предоплаты и потерял связь с «продавщицей».



❗️Полиция раз напоминает, если вы делаете заказ у неизвестных продавцов – обязательно пользуйтесь услугой наложенного платежа и платите за товар после его получения!