В Северодонецке возле многоэтажки сгорел автомобиль

18 августа в 2:47 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что по адресу: г. Северодонецк, пр-т Гвардейский, горит автомобиль.

Об этом сообщает областное спасательное ведомство.

Прибыв на место происшествия, спасатели 12-й государственной пожарно-спасательной части подтвердили возгорание легкового автомобиля «Volkswagen Golf» вблизи жилого многоэтажного дома.

Пожар ликвидирован в 3:14.

Травмированных и погибших на пожаре обнаружено.

К ликвидации привлекались 6 пожарных и 2 пожарные автоцистерны.

Причину возникновения пожара сейчас выясняют специалисты.