В результате обстрелов на Донбассе ранен украинский военный

За прошедшие сутки, 17 августа, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, НВФ открывали огонь вблизи Причепиловки, Водяного, Песок, Новолуганского, Золотого-4.

Кроме того, на севере Луганщины был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.



В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное.



На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.



Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.



По состоянию на 7:00 утра 18 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.