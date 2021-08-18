В Кабмине определили категории граждан, которые могут попасть под амнистию после деоккупации Донбасса и Крыма

Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде гарантировать, что после деоккупации территорий Украины будут освобождены от наказания лица, не совершавшие преступлений на временно неподконтрольных территориях. Соответствующие предложения внесены в законопроект «Об основах государственной политики переходного периода» (№ 5844)

Об этом пишет ДонПресс

Статья 9 в данном документе предусматривает, что «не допускается преследование и наказание лиц, не совершивших правонарушений на временно оккупированных территориях».

То есть, гражданин, который, находясь в составе НВФ или «администраций ЛДНР», совершил уголовное преступление в связи с временной оккупацией, не может быть освобожден от уголовной ответственности (кроме случаев, предусмотренных Уголовным кодексом Украины) и к нему не может быть применена амнистия, если он совершил преступление:

1) подпадающее под юрисдикцию Международного уголовного суда в пределах, признанных Украиной;

2) определенный статьей I Конвенции о неприменении срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества или статьей 1 Европейской конвенции о неприменении сроков давности к преступлениям против человечности и военных преступлений;

3) состав которого включает деяние, определенное частью первой статьи 1 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания;

4) повлекшее смерть человека или причинение тяжких телесных повреждений;

5) которое является умышленным тяжким или особо тяжким преступлением против жизни и здоровья человека, против свободы, чести и достоинства личности, против половой свободы и половой неприкосновенности личности или против мира, безопасности человечества и международного правопорядка;

6) преступления против основ национальной безопасности Украины со стороны судьи, прокурора, народного депутата Украины, депутата Верховной Рады АР Крым, депутатов местного совета, городских, сельских, поселковых глав или военнослужащих.

В то же время, иностранцы и лица без гражданства, которые, находясь в составе НВФ, совершили уголовные преступления в связи с временной оккупацией, не могут быть освобождены от уголовной ответственности (кроме случаев, предусмотренных УКУ) и к ним не может быть применена амнистия.

Также статья 20 данного законопроекта определяет, что лица могут добровольно и за вознаграждение сдать органам Национальной полиции Украины оружие, боеприпасы, взрывчатые, вещества и предметы, представляющие повышенную опасность для окружающих, а также другое вооружение, военную технику и военное имущество, или указать на их местонахождения.

При этом на контрольных пунктах въезда-выезда сдать оружие можно будет постоянно, на деоккупированных территориях — в течение года с даты деоккупации населенного пункта.

В документе отмечается, что размер вознаграждения, а также порядок использования сданного или найденного имущества определит Кабмин.