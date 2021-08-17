Баштан-фест и выставка-ярмарка: интересные мероприятия для жителей Луганщины

24 августа, в День Независимости Украины, жителей Луганщины ждет насыщенная праздничная программа. Среди прочего, можно посетить фестиваль «Баштан-фест» и выставку-ярмарку «Дары Луганщины».
Об этом сообщает Сватовская районная государственная администрация.
Фестиваль арбузов “Баштан-фест” с интересной программой:
❗ Когда?
24 августа, в 10:00
❗ Где?
Спортивная культурно-оздоровительная база “Лисичанец” (водная станция)
❗ Как добраться?
Маршрутные такси из Северодонецка (остановка “Северодонецкий коллегиум”)
Выставка-ярмарка с/х продукции “Дары Луганщины”:
❗ Когда?
24 августа, с 15:00 до 18:00
❗ Где?
Северодонецк, сквер возле пл. Победы
❗ Что можно увидеть на ярмарке?
Мёд и медовая продукция, конфеты, овощи и ягоды, соления, хлебобулочные и кондитерские изделия.
Экспозиция товаров пищевой и перерабатывающей промышленности
Презентация проектов Луганского национального аграрного университета
Интересности для самых маленьких: мастер-классы по изготовлению кондитерских изделий и выкачке мёда.