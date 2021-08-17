Баштан-фест и выставка-ярмарка: интересные мероприятия для жителей Луганщины

24 августа, в День Независимости Украины, жителей Луганщины ждет насыщенная праздничная программа. Среди прочего, можно посетить фестиваль «Баштан-фест» и выставку-ярмарку «Дары Луганщины».

Об этом сообщает Сватовская районная государственная администрация.

Фестиваль арбузов “Баштан-фест” с интересной программой:

❗ Когда?

24 августа, в 10:00

❗ Где?

Спортивная культурно-оздоровительная база “Лисичанец” (водная станция)

❗ Как добраться?

Маршрутные такси из Северодонецка (остановка “Северодонецкий коллегиум”)

Выставка-ярмарка с/х продукции “Дары Луганщины”:

❗ Когда?

24 августа, с 15:00 до 18:00

❗ Где?

Северодонецк, сквер возле пл. Победы

❗ Что можно увидеть на ярмарке?

Мёд и медовая продукция, конфеты, овощи и ягоды, соления, хлебобулочные и кондитерские изделия.

Экспозиция товаров пищевой и перерабатывающей промышленности

Презентация проектов Луганского национального аграрного университета

Интересности для самых маленьких: мастер-классы по изготовлению кондитерских изделий и выкачке мёда.