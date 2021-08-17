ЦИК вновь просит Донецкую и Луганскую ВГА оценить возможность выборов в прифронтовых районах

Центральная избирательная комиссия снова обратилась к Донецкой и Луганской ОГА-ВГА, чтобы оценить возможности проведения первых местных выборов 31 октября 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

“В Донецкой и Луганской областях продолжается операция Объединенных сил по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Речь идет о безопасности избирателей, других субъектов и участников избирательного процесса, надлежащей подготовке и проведении выборов. В такой ситуации решение о возможности / невозможности проведения выборов Комиссия может принять на основании соответствующих выводов и рекомендаций областных военно-гражданских администраций и правоохранительных органов (как это было накануне местных выборов в октябре 2020 года и марте 2021)”, – сказано в сообщении.

В ЦИК говорят: если станет возможным организовать подготовку и проведение первых местных выборов в последнее воскресенье октября 2021, Комиссия должна принять решение о назначении не позднее 21 августа 2021.



ЦИК ожидает выводов от Донецкой и Луганской ОГА-ВГА не позднее 18 ч. 19 августа, добавили в пресс-службе.