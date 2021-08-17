Какое медицинское оборудование поможет вам при реабилитации после травмы

Люди, перенесшие тяжелую травму, остро нуждаются в помощниках при передвижении, реабилитационных тренажерах, противопролежневых матрасах и подушках, компрессионном белье. Основная миссия оборудования для реабилитации – как можно скорее вернуть пациента после травмы к нормальной жизни.

Какие приобрести медицинские товары в Харькове

В магазинах медтехники в Харькове по адресу, указанному на официальном сайте Baldinelli, можно купить такие разновидности оборудования для реабилитации, как:

Медицинские кровати

Функциональная кровать – современная медицинская техника, которая предназначена для размещения пациентов после оперативного вмешательства, парализованных и тяжелобольных. От классического ложе медоборудование отличается наличием секций, которые позволяют менять угол наклона и положение тела инвалида. В магазине медтехники представлены следующие виды функциональных кроватей:

Односекционная – позволяет приподнять голову лежачего больного. Двухсекционная – дает возможность менять положение головы и ног пациента. Трехсекционная – с помощью такого изделия можно отрегулировать ножную, головную и тазовую зону. Четырехсекционная – предусматривает множество вариантов изменения положения тела обездвиженного пациента.

Инвалидные коляски

Инвалидное кресло – современное медицинское оборудование, с помощью которого люди, временно или навсегда лишенные способности ходить, могут перемещаться без помощника или ассистента. Ассортиментная линейка мед магазина включает следующие типы кресел-каталок:

Прогулочная

Используется для перемещения на длительные расстояния. Прогулочная модель характеризуется отличной проходимостью, легкостью в управлении и хорошей маневренностью.

Активная

Спортивная коляска позволяет человеку с инвалидностью продолжать заниматься любимыми видами спорта. К ее преимуществам можно причислить надежность, мобильность, малые габариты, легкость.

Электрическая

Инвалидное кресло с электроприводом обеспечивает высокую мобильность дома, н улице и за городом. Для комфортного управления каталка оснащена пультом управления.

Усиленная

Усиленное кресло-каталка предназначено для инвалидов с избыточной массой тела. В магазине медтехники представлены модели, которые способны выдержать вес до 300 килограмм.

Детская

Детское кресло предназначено для малышей с ДЦП или инвалидностью. Внешний вид подобной коляски практически не отличается от обычной прогулочной модели, поэтому больной ребенок не привлечет ненужного внимания.

Трости

Трости служат надежной опорой для людей с нарушенной координацией движения, а также для пациентов в послеоперационный период. В интернет-магазине медтехники можно приобрести следующие модели опорных средств передвижения: