Какое медицинское оборудование поможет вам при реабилитации после травмы

Люди, перенесшие тяжелую травму, остро нуждаются в помощниках при передвижении, реабилитационных тренажерах, противопролежневых матрасах и подушках, компрессионном белье. Основная миссия оборудования для реабилитации – как можно скорее вернуть пациента после травмы к нормальной жизни.
Какие приобрести медицинские товары в Харькове
В магазинах медтехники в Харькове по адресу, указанному на официальном сайте Baldinelli, можно купить такие разновидности оборудования для реабилитации, как:
Медицинские кровати
Функциональная кровать – современная медицинская техника, которая предназначена для размещения пациентов после оперативного вмешательства, парализованных и тяжелобольных. От классического ложе медоборудование отличается наличием секций, которые позволяют менять угол наклона и положение тела инвалида. В магазине медтехники представлены следующие виды функциональных кроватей:
- Односекционная – позволяет приподнять голову лежачего больного.
- Двухсекционная – дает возможность менять положение головы и ног пациента.
- Трехсекционная – с помощью такого изделия можно отрегулировать ножную, головную и тазовую зону.
- Четырехсекционная – предусматривает множество вариантов изменения положения тела обездвиженного пациента.
Инвалидные коляски
Инвалидное кресло – современное медицинское оборудование, с помощью которого люди, временно или навсегда лишенные способности ходить, могут перемещаться без помощника или ассистента. Ассортиментная линейка мед магазина включает следующие типы кресел-каталок:
- Прогулочная
Используется для перемещения на длительные расстояния. Прогулочная модель характеризуется отличной проходимостью, легкостью в управлении и хорошей маневренностью.
- Активная
Спортивная коляска позволяет человеку с инвалидностью продолжать заниматься любимыми видами спорта. К ее преимуществам можно причислить надежность, мобильность, малые габариты, легкость.
- Электрическая
Инвалидное кресло с электроприводом обеспечивает высокую мобильность дома, н улице и за городом. Для комфортного управления каталка оснащена пультом управления.
- Усиленная
Усиленное кресло-каталка предназначено для инвалидов с избыточной массой тела. В магазине медтехники представлены модели, которые способны выдержать вес до 300 килограмм.
- Детская
Детское кресло предназначено для малышей с ДЦП или инвалидностью. Внешний вид подобной коляски практически не отличается от обычной прогулочной модели, поэтому больной ребенок не привлечет ненужного внимания.
Трости
Трости служат надежной опорой для людей с нарушенной координацией движения, а также для пациентов в послеоперационный период. В интернет-магазине медтехники можно приобрести следующие модели опорных средств передвижения:
- Стационарная – цельная конструкция, выполненная из дерева и укомплектованная резиновым наконечником. Преимущественно используются для прогулок на свежем воздухе.
- Складная – состоит из нескольких частей, благодаря чему трость легко транспортируется и занимает минимум места в помещение.
- Квадропод – отличается расширенным основанием и присутствием 4-х ножек. Такие изделия прописывают людям с серьезными травмами опорно-двигательной системы.