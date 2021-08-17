21 августа в Белокуракино отпразднуют День Независимости Украины, День поселка и годовщину образования ОТГ (афиша)

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В субботу, 21 августа, на площади Шевченка в пгт Белокуракино состоится празднование Дня Независимости Украины, 321-летия со дня образования поселка, а также 6-ой годовщины образования Белокуракинской объединенной территориальной громады.

Об этом сообщает пресс-служба громады.

Торжественные мероприятия начнутся в 16:00. В программе:

  • открытие мероприятия (премьера гимна громады, поздравление руководства, награждение);
  • выставка декоративно-прикладного искусства;
  • праздничный концерт;
  • выступление современного кавер бенда “STEREOBIT”;
  • дискотека;
  • праздничный фейерверк