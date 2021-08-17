21 августа в Белокуракино отпразднуют День Независимости Украины, День поселка и годовщину образования ОТГ (афиша)

В субботу, 21 августа, на площади Шевченка в пгт Белокуракино состоится празднование Дня Независимости Украины, 321-летия со дня образования поселка, а также 6-ой годовщины образования Белокуракинской объединенной территориальной громады.

Об этом сообщает пресс-служба громады.

Торжественные мероприятия начнутся в 16:00. В программе: