Учительница из Луганской области попала в ТОП-50 национальной премии Global Teacher Prize Ukraine 2021

В ТОП-50 национальной премии Global Teacher Prize Ukraine 2021 вошла учитель Кременского лицея, что на Луганщине.

Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкой районной государственной администрации.



Global Teacher Prize Ukraine – это ежегодная национальная премия для учителей-агентов образовательных изменений. Премия призвана отметить достижения учителя не только в отношении своих учеников, но и в отношении общества, и подчеркнуть важность педагогов в Украине. Премия была учреждена ГС «Освитория» в 2017 году после подписания меморандума с фондом Varkey GEMS Foundation.



15 июня организаторы огласили список полуфиналистов, в который вошла Тамара Уманская – учитель зарубежной литературы и украинской филологии Кременского лицея № 5 Луганской области.



Тамара Уманская использует десятки интересных технологий организации образовательного процесса. О своем опыте она рассказывает на мастер-классах, круглых столах и в публикациях. Ее профессиональная мечта – воплотить проект учащихся «UKRAINE KREMINNA ART – LAND», молодежное пространство, которое поможет юным горожанам почувствовать, что Кременная – это их дом.



«Главное достижение моих учеников – это любовь к украинскому языку и литературе, умение им пользоваться, а главное, чтобы они сложились как творческие личности», – считает Тамара.



Сейчас полуфиналистов ждет следующий этап отбора, который продлится до 31 августа и завершится объявлением ТОП – 10.



После того, как страна узнает имена десятку лучших, состоится последний, трехдневный этап, в ходе которого и будут определены победители национальной премии. Их имена будут названы 2 октября 2021.



“Искренне желаем Тамаре Уманской победы на Global Teacher Ukraine 2021!”, – сказано в сообщении.