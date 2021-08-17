В Северодонецке на время праздничных мероприятий временно перекроют движение на некоторых улицах

В связи с проведением массовых праздничных мероприятий, посвященных Дню Государственного Флага Украины и 30-й годовщины независимости Украины 23 и 24 августа в Северодонецке будет временно перекрыто дорожное движение согласно схеме.
Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкой городской военно-гражданской администрации.
23.08.2021р г .:
- с 07.00 до 12.00 – на участке проспекта Центрального от улицы Маяковского до проспекта Гвардейского ( сторона Луганской областной государственной администрации)
- с 13.00 до 23.00 – с обеих сторон проспекта Гвардейского от магазина «Городок» до магазина «АЛЛО», с обеих сторон проспекта Центрального от улицы Гагарина до улицы Маяковского и Науки.
24.08.2021 г .:
- с 08.30 до 10.30 – по проспекту Центральному от улицы Горького до бульвара Дружбы Народов;
- с 12.00 до 23.00 – с обеих сторон проспекта Гвардейского от магазина «Городок» до магазина «АЛЛО», с обеих сторон проспекта Центрального от улицы Гагарина до улицы Маяковского и Науки.