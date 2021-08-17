В Северодонецке на время праздничных мероприятий временно перекроют движение на некоторых улицах

В связи с проведением массовых праздничных мероприятий, посвященных Дню Государственного Флага Украины и 30-й годовщины независимости Украины 23 и 24 августа в Северодонецке будет временно перекрыто дорожное движение согласно схеме.

Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкой городской военно-гражданской администрации.

23.08.2021р г .:

с 07.00 до 12.00 – на участке проспекта Центрального от улицы Маяковского до проспекта Гвардейского ( сторона Луганской областной государственной администрации)

– на участке проспекта Центрального от улицы Маяковского до проспекта Гвардейского ( сторона Луганской областной государственной администрации) с 13.00 до 23.00 – с обеих сторон проспекта Гвардейского от магазина «Городок» до магазина «АЛЛО», с обеих сторон проспекта Центрального от улицы Гагарина до улицы Маяковского и Науки.

24.08.2021 г .: