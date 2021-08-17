На Луганщине продолжает расти число новых случаев COVID-19

Лабораторно подтверждено 68 новых случаев COVID-19 в Луганской области. От осложнений умерли еще трое больных.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

Лисичанск – девятнадцать, Северодонецк – четырнадцать, Беловодск – четыре, Кременная – два, Марковка – два, Меловое – четыре, Новопсков – четыре, Попасная – пять, Сватово – одно, Станица Луганская – семь, Старобельск – пять, Троицкое – одно.

За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 27 697 случаях.

Выздоровели – 26143 (40 за последние сутки), лечатся – 566 (126 – стационарно, 440 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболела 1171 ребенок в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 1127.

Уровень заболеваемости в области на 100 000 населения равен 71 (при пороговом уровне 75), уровень госпитализации – 12,6 (при пороговом уровне 60).

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 81-летний мужчина из Попасной, 82-летний мужчина из Сватово и 60-летний мужчина из Станицы Луганской.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерли 988 человек.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 17 августа (9:00) в Украине 2267219 подтвержденных случаев COVID-19, из них 53 296 летальных, 2197508 человек выздоровели. Всего проведено 11699182 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 890 новых случаев; летальных – 27; осуществлено 47429 тестирований; выздоровели 433 человека.