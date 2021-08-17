Кабмин опубликовал постановление о тарифах на электроэнергию для населения с 1 октября

Кабинет министров Украины опубликовал постановление о тарифах на электрическую энергию для населения и ряда других потребителей, которые будут действовать с 1 октября.

Постановление №859 от 11 августа 2021 года опубликовано на сайте правительства 16 августа, сообщает УНИАН

Согласно документу, Кабмин зафиксировал цену электроэнергии для бытовых потребителей на уровне 1,44 грн за кВт-ч при объеме потребления не более 250 кВт-ч в месяц включительно с 1 октября 2021 года до 30 апреля 2022 года.

При этом для бытовых потребителей с объемом потребления свыше 250 кВт-ч в месяц цена останется на уровне действовавшего до этого тарифа в 1,68 грн за кВт-ч за весь объем потребления.

Правительство закрепило тариф в 1,68 грн за кВт-ч для коллективных бытовых потребителей, общежитий, рассчитывающихся за электроэнергию по общему счетчику в части потребления электроэнергии физическими лицами для собственных нужд, исключая профессиональную и хозяйственную деятельность.

Тариф в размере 1,68 грн за кВт-ч был закреплен за дачными и дачно-строительными кооперативами, садовыми товариществами, гаражно-строительными кооперативами на технические цели и освещение территории.

Кроме того, Кабмин отнес к категории потребителей, получающих электричество по фиксированной цене, юридические лица, которые сдают жилье для внутренне перемещенных лиц, и религиозные организации.

Согласно постановлению правительства, при наличии двухзонных счетчиков потребители оплачивают половину цены за период с 23:00 до 7:00, при наличии трехзонных счетчиков – 1,5 фиксированной цены с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 и 0,4 этой цены – с 23:00 до 7:00. Во всех остальных временных промежутках уплачивается полная цена.