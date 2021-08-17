Попасная: программа мероприятий ко Дню Государственного Флага и Дню Независимости Украины

Жителей и гостей Попаснянской громады приглашают на торжества по случаю Дня Государственного Флага и 30-летия Независимости Украины.

Об этом сообщается на страничке Попаснянского Дворца культуры и отдыха

Так, 23 августа, в 9:30, на пл. Мира:



-торжественное поднятие Государственного Флага;

-установление рекорда Украины (разворачивание крупнейшего в Украине флага (200м) ул. Мира-ул. Кленовая);



-возложение цветов к памятному знаку погибшим героям АТО \ ООС (пл. Героев).

24 августа:

-8:00-11: 00- межрегиональный полумарафон «Чумацький шлях» (Бахмут Донецкая область- Попасная Луганская область)



– 13:30 ДЮСШ им. Т. Юлдашева – открытие мемориальной доски Темуру Юлдашеву;



Парк «Зеленый пространство» (быв. ПКтВ Железнодорожников):



-17: 00- торжества по случаю 30-ой годовщины Независимости Украины;

-18: 00- выступление кавер-группы «Дебош» г. Суми;

-19: 00- праздничная дискотека