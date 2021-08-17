Попасная: программа мероприятий ко Дню Государственного Флага и Дню Независимости Украины

Жителей и гостей Попаснянской громады приглашают на торжества по случаю Дня Государственного Флага и 30-летия Независимости Украины.
Об этом сообщается на страничке Попаснянского Дворца культуры и отдыха
Так, 23 августа, в 9:30, на пл. Мира:
-торжественное поднятие Государственного Флага;
-установление рекорда Украины (разворачивание крупнейшего в Украине флага (200м) ул. Мира-ул. Кленовая);
-возложение цветов к памятному знаку погибшим героям АТО \ ООС (пл. Героев).
24 августа:
-8:00-11: 00- межрегиональный полумарафон «Чумацький шлях» (Бахмут Донецкая область- Попасная Луганская область)
– 13:30 ДЮСШ им. Т. Юлдашева – открытие мемориальной доски Темуру Юлдашеву;
Парк «Зеленый пространство» (быв. ПКтВ Железнодорожников):
-17: 00- торжества по случаю 30-ой годовщины Независимости Украины;
-18: 00- выступление кавер-группы «Дебош» г. Суми;
-19: 00- праздничная дискотека