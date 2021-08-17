На Луганщине полицейский подделал админпротокол для искусственного завышения показателей работы

Под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры полицейскому Новопсковского отдела Главного управления Нацполиции в Луганской области сообщено о подозрении в служебном подлоге документов (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Об этом сообщает Луганская областная прокуратура.



По данным следствия, в сентябре 2019 участковый офицер полиции сектора превенции с целью искусственного наращивания показателей служебной деятельности составил относительно местной жительницы протокол об административном правонарушении. Полицейский, зная об отсутствии факта нарушения женщиной общественного порядка, внес в официальный документ недостоверные сведения и заверил своей подписью, чем незаконно привлек гражданку к административной ответственности.



Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от должности.



За противоправные действия ему грозит наказание в виде штрафа от 2000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан или до 3 лет ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.