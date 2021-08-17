Очереди на границе с РФ: правозащитники назвали причины массового выезда жителей ОРДЛО

С начала августа на границе временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей с РФ начали образовываться очереди на выезд. Как известно, люди стоят по 11-15 часов, чтобы уехать из ОРДЛО.

В “Восточной Правозащитной Группе” промониторили ситуацию и выяснили причины, почему люди стремятся выехать из временно оккупированных территорий.

“Причины массового выезда людей следующие:

1.Родители едут устраивать своих детей, поступивших в вузы РФ и Украины в этом году. Есть потребность устроить ребенка в общежитие и побыть с ней до первого сентября. Для многих семей, это своеобразное событие, когда ребенок поступает на первый курс вуза;

2.Отпуск. Лето проходит, люди хотят успеть отдохнуть на море, поэтому, решив ряд вопросов, пытаются выехать отдохнуть. Мы спросили, куда люди едут отдыхать, в целом это – Абхазия, Крым, Анапа.

3.Люди напуганы активностью предвыборной кампании, работой информационных центров и принуждения принимать участие в голосовании на выборах ГД РФ 2021. Поэтому именно на это время, до 13 сентября, люди выезжают из ОРДЛО по причинами, которые мы описали в первых двух пунктах”, – сообщили правозащитники.