Военный эксперт назвал сроки нового обострения на Донбассе

Россия к 30-й годовщине Независимости Украины пойдет на еще большую эскалацию военного конфликта на Донбассе. Такой прогноз сделал военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканала «Украина-24».
По его словам, подготовленное Россией обострение в зоне ООС на Донбассе длится уже с середины июля, пишет ДонПресс
Жданов отметил:
«Мы уже наблюдаем увеличение количества и качества обстрелов наших позиций. Мы снова несем потери «.
Также эксперт уточнил, что в преддверии 24 августа подконтрольные РФ подразделения НВФ будут стремиться еще больше обострить ситуацию на Донбассе:
«Обострение будет … Ближе ко Дню Независимости Украины ситуация может ухудшиться».