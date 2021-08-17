Военный эксперт назвал сроки нового обострения на Донбассе

Россия к 30-й годовщине Независимости Украины пойдет на еще большую эскалацию военного конфликта на Донбассе. Такой прогноз сделал военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканала «Украина-24».

По его словам, подготовленное Россией обострение в зоне ООС на Донбассе длится уже с середины июля, пишет ДонПресс

Жданов отметил:

«Мы уже наблюдаем увеличение количества и качества обстрелов наших позиций. Мы снова несем потери «.

Также эксперт уточнил, что в преддверии 24 августа подконтрольные РФ подразделения НВФ будут стремиться еще больше обострить ситуацию на Донбассе:

«Обострение будет … Ближе ко Дню Независимости Украины ситуация может ухудшиться».