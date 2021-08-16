ОГА: В течение 2022-2023 годов на Луганщине отремонтируют все государственные дороги

В течение 2022-2023 годов будут отремонтированы все государственные дороги Луганщины. Кроме того, за счет средств областного дорожного фонда продолжается восстановление дорог местного значения.

Об этом на пресс-конференции в Луганской областной военно-гражданской администрации рассказал глава ОВГА Сергей Гайдай.

«Благодаря своевременным и качественным ремонтам государство предоставит нам дополнительные средства. В частности, в сентябре получим на восстановление дорог от 150 до 200 млн гривен. Так, начнем ремонт автодороги в Лисичанске к бывшему заводу резинотехнических изделий. Возможно, уже в этом году на этой дороге устроим выравнивающий слой. Также восстановим 163 км дорог за международные средства », – отметил председатель областной госадминистрации Сергей Гайдай.

Что касается строительства железнодорожной ветки, которая соединит несколько районов Луганщины со всеукраинской сетью, то документы по проекту находятся в работе. Его ориентировочная стоимость – 100 млн евро.

Еще один проект, который касается железной дороги, это электрификация направления, которая позволит сократить поездку в Киев с 12 до 8 часов. По плану, работы начнутся в следующем году.