“21 шаг к здоровью”: жители области могут принять участие в беговом онлайн-марафоне

Жителей Луганской области приглашают принять участие в беговом онлайн-марафоне “21 шаг к здоровью”. Его цель – за 21 день привить привычку бегать и вести здоровый образ жизни.

Об этом сообщает Луганский областной молодежный центр.

“Приглашаем всех жителей Луганской области на пробежку вместе с нами и представителями Патрульной полиции Луганской области! Регистрируйтесь и будем совместно стартовать 21 августа! Вместе встретимся в День Независимости Украины на забеге “Уважаю воинов, бегу за Героев Украины”, а потом каждый день необходимо по удобному графику и скорости пробегать минимум 1 км и передавать данные своих успехов координатору проекта!”, – сказано в сообщении.

Через 21 день будут подведены итоги и награждены наиболее активные участники, которые набегали самые длинные маршруты.

Хочешь принять участие?

Заполняй анкету здесь

или приходи на торжественное открытие 21.08.2021 в 10:00 на Парковое озеро, в г.Северодонецк.

Канал для общения:

https://t.me/joinchat/7mpwAq-cdzoxMWEy

Общая информация о проведении мероприятия:

https://t.me/krok_do_zdorovia



Проект реализуется ОКУ «Луганский областной центр поддержки молодежных инициатив и социальных исследований” при поддержке Управления молодежи и спорта Луганской ОГА в рамках выполнения Региональной целевой программы “Молодежь Луганщины на 2021-2025 годы”.