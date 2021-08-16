7 новых случаев COVID-19 выявили в Луганской области

Лабораторно подтверждено семь новых случаев COVID-19 в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

Лисичанск – три, Северодонецк – три, Кременная – одно.

За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 27 629 случаях.

Выздоровели – 26103, лечатся – 541 (135 – стационарно, 406 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболели 1165 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 1125.

Уровень заболеваемости в области на 100 000 населения равен 68 (при пороговом уровне 75) уровень госпитализации – 13,2 (при пороговом уровне 60).

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерли 985 человек.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 16 августа (09:00) в Украине 2266329 подтвержденных случаев COVID-19, из них 53 269 летальных, 2197075 человек выздоровели. Всего проведено 11677835 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 417 новых случаев; летальных – 14; осуществлено 19071 тестирования; выздоровели 248 человек.