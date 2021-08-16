В Северодонецке патрульные остановили водителя за нарушение ПДД: в авто выявили избитую женщину и предмет, похожий на самодельную бомбу

В Северодонецке патрульные обнаружили в автомобиле предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, и женщину без сознания.

Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области.



Вчера вечером, 15 августа, на ул. Гагарина патрульные роты ТОР остановили автомобиль Volkswagen Venta, водитель которого нарушил ПДД.



Во время общения с 30-летним водителем полицейские заметили в салоне авто женщину без сознания, которая имела явные телесные повреждения.



“Патрульные привели гражданку в сознание и она рассказала полицейским, что за рулем ее сожитель, который ударил ее и везет куда-то против его воли. Для оказания квалифицированной медицинской помощи на место патрульные вызвали бригаду медиков скорой, которые доставили женщину в больницу”, – сказано в сообщении.



Во время поверхностной проверки автомобиля, на заднем сиденье, патрульные заметили подозрительный пакет, похожий на самодельное взрывное устройство, перемотанный клейкой лентой, из которого торчали провода. Объяснить, что это за устройство, мужчина не смог.



На место вызвали следственно-оперативную группу и взрывотехников для проверки и детального установления обстоятельств происшествия.

Позднее в комментариях к посту пресс-служба Патрульной полиции в Луганской области уточнила: эксперты установили, что устройство, обнаруженное в авто, не несет угрозы.