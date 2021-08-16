«Даже птицы не хотят жить здесь»: дончане жалуются на захламленный пруд «Донбасс-Арены»

В соцсетях показали захламленный и неухоженный пруд на территории когда-то наиболее популярного стадиона Донецка.

Об этом пишет ДонПресс.

«Пруд на „Донбасс Арене“ сегодня», — написали пользователи, выложив видео, на котором кроме различного мусора в воде можно увидеть тушку мертвой утки.

Пользователи отреагировали:

«М-да, загниваем потихоньку…»

«Ну республика цветет и расцветает. Очень жалко город»

«То все дрг подбросила… Наверное. Но что-то мне кажется что-то просто разруха и запустение, не более того»

«Даже птицы не хотят жить здесь»