Исследование подтвердило АЧС у двух погибших поросят на Меловщине

Согласно результатам исследования от 10 августа патологического (биологического) материала Днепропетровской региональной государственной лаборатории ветеринарной медицины, установлен диагноз африканской чумой свиней от двух погибших поросят, выявленных в личном крестьянском хозяйстве в с. Журавское Старобельского района Луганской области (Меловской поселковый совет).

Об этом сообщает пресс-служба поссовета со ссылкой на Марковское управление Главного управления Госпродпотребслужбы в Луганской области.

По решению Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Старобельской районной государственной администрации с. Журавское признано неблагополучным пунктом по АЧС.

Усилены ветеринарно-санитарные меры в соответствии с требованиями действующей Инструкции по профилактике и борьбе с африканской чумой свиней.

Чтобы предотвратить занос возбудителя АЧС в хозяйство, необходимо безусловное соблюдение следующих правил содержания свиней: