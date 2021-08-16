Исследование подтвердило АЧС у двух погибших поросят на Меловщине

Согласно результатам исследования от 10 августа патологического (биологического) материала Днепропетровской региональной государственной лаборатории ветеринарной медицины, установлен диагноз африканской чумой свиней от двух погибших поросят, выявленных в личном крестьянском хозяйстве в с. Журавское Старобельского района Луганской области (Меловской поселковый совет).
Об этом сообщает пресс-служба поссовета со ссылкой на Марковское управление Главного управления Госпродпотребслужбы в Луганской области.
По решению Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Старобельской районной государственной администрации с. Журавское признано неблагополучным пунктом по АЧС.
Усилены ветеринарно-санитарные меры в соответствии с требованиями действующей Инструкции по профилактике и борьбе с африканской чумой свиней.
Чтобы предотвратить занос возбудителя АЧС в хозяйство, необходимо безусловное соблюдение следующих правил содержания свиней:
- Содержать свиней в закрытых помещениях, не допускать их выгул и контакты с другими животными;
- Регулярно осуществлять обработку животных против насекомых и клещей;
- Обслуживать животных только в сменной спецодежде, используя отдельные средства ухода и инвентарь;
- При входе в помещение, где содержатся свиньи оборудовать дезковрики, которые поддерживаются в рабочем состоянии;
- Не разрешать посещение хозяйства и животноводческих помещений посторонним лицам;
- Не покупать животных в неустановленных для этого местах и без сопроводительных ветеринарных документов;
- Не забивать больных свиней и не перерабатывать туши заболевших животных;
- Воздержаться от содержания свиней в частном хозяйстве, если хозяин охотник или по каким-то причинам имеет постоянный контакт с дикой фауной;
- Не скармливать свиньям пищевые отходы, содержащие свинину или продукты убоя без термической обработки;
- Тщательно и комплексно бороться с грызунами;
- Проводить идентификацию и регистрацию животных в государственных учреждениях ветеринарной медицины;
- Предоставлять свиней для прививки ветеринарной службой против классической чумы свиней (проводится бесплатно).