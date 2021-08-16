ДТП с пожарной машиной в Северодонецке: полиция разыскивает свидетелей и вероятного виновника

Вследствие автопроисшествия травмированы водитель-спасатель и пассажирка-фельдшер ГСЧС. Полицейские устанавливают свидетелей и вероятного виновника ДТП.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Вчера, в 15:35 в полицию г. Северодонецк поступило сообщение о перекидывании спецавтомобиля по ул. Новикова, есть пострадавшие.

На месте происшествия следователи установили, что автомобиль ГСЧС «МАЗ», под управлением 42-летнего водителя, двигался на вызов по улице Новикова в направлении ул. Курчатова. Вблизи д. 13 по ул. Новикова, неустановленный на данный момент автомобиль светлого цвета, который двигался в попутном направлении, совершил маневр – поворот, из-за чего водитель специального автомобиля совершил экстренное торможение, выехал с дорожного полотна и перевернулся.

В результате ДТП водитель госпитализирован в травматологическое отделение местной больницы, 35-летней фельдшеру-спасателю оказана медицинская помощь.

Данный факт внесен в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Полицейские обращаются к гражданам: если вы стали свидетелями происшествия и можете помочь в установлении транспортного средства, который, возможно, стал причиной ДТП, обратитесь в Северодонецкое районное управление полиции по адресу: г.. Северодонецк, ул. Партизанская, 16, телефоны: (06452) 4-41-30; 095-234-57-37 или 102.